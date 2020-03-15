Стало известно о смертельной опасности популярного жаропонижающего при коронавирусе

Заболевшим коронавирусом рекомендуют принимать парацетамол / Reuters

Серьезно усугубить заболевание коронавирусом может прием ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных средств.

По словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, в случае сильного жара лучше принимать парацетамол.

"COVID-19: прием противовоспалительных (ибупрофен, кортизон) может стать фактором, обостряющим инфекцию. Если у вас жар, примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты, или у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом", - написал он в Twitter.

Как пишут западные СМИ, прием нестероидных противовоспалительных средств может привести к тяжелым осложнениям даже у молодых людей.

Также отмечается, что противовоспалительные препараты, представляют риск для людей с инфекционными заболеваниями, поскольку они имеют тенденцию уменьшать реакцию иммунной системы организма.

Напомним, всего в Украине на сегодняшний день зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом: два в Черновицкой области и один - в Житомирской.

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Как известно, 13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, скончалась.