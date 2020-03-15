Жуткий коронавирус: куда обращаться украинцам при заражении

Специалисты рассказали, куда обращаться украинцам с подозрением на коронавирус

На начальной стадии опасный китайский коронавирус можно определить по таким симптомам - насморк, конъюнктивит, слабость и температура 37,5-37,6.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Вершигора поведал, куда обращаться украинцам в случае заболевания.

"Прежде всего надо позвонить своему семейному врачу, рассказать о симптомах и о том, был ли человек в стране, где у жителей или приезжих подтверждено заражение коронавирусом. Если симптомы незначительные, достаточно самоизоляции. Надо остаться дома, а не ходить по магазинам или совершать трудовые подвиги", - сказал он в интервью Фактам.

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После сообщение о недуге, семейный врач должен осмотреть и послушать пациента. Если доктор видит, что ситуация усложняется, он обязан вызвать "скорую помощь" к больному.

"И заметьте: предварительно ему надо получить согласие пациента на госпитализацию", - поделился он.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, серьезно усугубить заболевание коронавирусом может прием ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных средств. По словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, в случае сильного жара лучше принимать парацетамол.

Как известно, 13 марта в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, скончалась.