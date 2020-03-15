Без паники: Минздрав отменит проведение плановых операций

В МОЗ намерены разрешить переносить плановые операции / УНИАН

Из-за угрозы распространения опасного вируса из Китая, в Минздраве решили переносить на неопределенный срок плановые операции для того, чтобы освободить медицинские учреждения для возможной помощи украинцам.

Соответствующий приказ 16 марта должен подписать глава Министерства здравоохранения Илья Емец, сказал во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет пресс-служба МОЗ.

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"Мы принимаем превентивные меры, чтобы исключить распространение болезни на территории Украины. В то же время, мы понимаем, что наша главная задача – уменьшить негативные последствия, когда вспышка болезни будет на территории Украины. Поэтому мы интенсивно готовим учреждения здравоохранения и продолжаем их перепрофилировать для того, чтобы система здравоохранения могла принять количество больных в случае массового их поступления", – отметил Ляшко.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред писал, что министр Илья Емец обратился к гражданам bз-за угрозы распространения жуткого недуга. Министр призвал перепрофилировать больницы в инфекционные, а также заявил что "Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинские больницы получат 10 миллионов медицинских масок в связи с пандемией китайского коронавируса. Он лично проверил областные медицинские склады.