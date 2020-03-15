"Не суньте руки в рот": Комаровский назвал подвиды коронавируса и поведал, как не заразиться

Комаровский подробно рассказал о коронавирусе / Скриншот

Опасный коронавирус, от которого в Украине на днях скончалась пенсионерка, может сохраняться в воздухе в помещениях только непродолжительное время. Но на предметах, а особенно на металлических поверхностях или дверных ручках в домах, смертельный вирус способен "жить" минимум до 10 часов.

Такое заявление сделал известный педиатр Евгений Комаровский и обратил внимание на то, что существует две разновидности вируса, которые отличаются друг от друга по своей силе и тяжести болезни.

"На сегодня подвид, который вызывает более тяжелую болезнь, составляет около 70%, а легкую - около 30%. Но все время отмечается динамика в сторону уменьшения от более ядовитого и увеличения в сторону более легкого вируса", - заявил он.

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По словам доктора, это связано с тем, что люди с тяжелой формой болезни лежат и мало с кем контактируют, а больные с легкой формой активно вирус распространяют.

"Поэтому чаще от человека к человеку переходит более легкий вирус", - отметил Комаровский.

Доктор рассказал, что вирусные частицы в воздухе - например, в лифте многоквартирного дома - оседают в течение нескольких минут.

"Еще раз обращаю внимание! Да, на кнопке этого лифта, на дверной ручке может быть вирус... Но что нужно сделать, чтобы произошло заражение? Вы рукой нажимаете на кнопку или беретесь за ручку (кстати, на кнопку можно нажимать и локтем или кулаком), а потом эту руку засунуть в глаз, нос или рот, почесать и так далее", - говорит Комаровский.

В этом контексте врач подчеркнул большую важность личной гигиены - мытья рук.

"Минимум 20 секунд контакта рук с мыльной водой. Все!" - подчеркнул Комаровский.

Ранее Комаровский заявил, что украинцы не смогут уберечься от коронавируса. Врач указал на то, что иммуномодуляторы, индукторы интерферона, большинство противовирусных средств не имеют никакого отношения к профилактике коронавирусной инфекции. Это называется "надо что-то делать". Все это не работает.

Также напомним, известный педиатр посоветовал украинцам, которые сейчас находятся за границей и из-за коронавируса хотят вернуться домой не делать этого - ведь в Украине будет только хуже.