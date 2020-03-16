Врач рассказал, какая диета поможет уберечься от коронавируса

Организм в борьбе с коронавирусом нужнло подпитывать продуктами / Pixabay

Чтобы как следует подготовить организму к коронавирусу Covid-19, нужно взять за основу своего рациона средиземноморскую диету.

Такого мнения придерживается испанский врач Хосе Мануэль Фернандес Гарсия. Как заявляет врач, нужно потреблять в пищу много фруктов, овощей, зелени, а также цельнозерновые и неочищенные (нерафинированные) продукты.

По словам Гарсии, хотя бы раз в неделю нужно есть мясо и рыбу, (она - предпочтительнее). А из мяса - отдать предпочтение птичьему. Далее, не менее двух-трех разов за неделю нужно употреблять в пищу бобовые, а также "молочку" - сыры, йогурты, молоко.

Гарсия также рекомендует много и часто поливать пищу оливковым маслом. Кроме того, на нем стоит жарить, а также заправлять салаты. На десерт лучше всего потреблять различные сухофрукты.Всю диету нужно дополнить физическими упражнениями - не менее полчаса в сутки - и качественным сном.

Напомним, ранее в Минздраве прокомментировали мифы о пользе употребления алкоголя при борьбе с китайским вирусом.