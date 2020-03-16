Коронавирусная напасть: названо число заболевших украинцев за рубежом

За границей от коронавируса излечились 5 украинцев / Reuters

На сегодняшний день за рубежом от коронавируса лечатся 6 украинцев, сообщили Министерстве иностранных дел.

Как сказано в оперативной информации МИД по коронавирусу по состоянию на 23:00 15 марта, за рубежом 5 украинцев выздоровели, 6 лечат (двое - в Германии, двое - в Италии, одного - в Молдове и одного - в ОАЭ).

Дипломаты напомнили, что в Италии от коронавируса умерла одна украинка.

Кроме того, в целом эвакуировали 170 украинцев: 45 человек из Китая эвакуировали 20 февраля, 2 пассажиров лайнера Grand Princess -12 марта, а также 123 из Италии -15 марта.

Напомним, в Украине зафиксировали еще два новых случая инфицирования коронавирусом. 16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено наличие COVID-19.

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По состоянию на 16 марта в мире зарегистрировано 169 тыс. 387 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 6 тыс. 513 человек умерли. При этом 77 тыс. 257 человек выздоровели.