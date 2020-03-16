Ученые США рассказали, кто из людей толстеет от воздуха

Секреты похудения от воздуха и как устроить похудение от холода / Фото kosmetsovet.com

Похудеть в большом городе тяжелее, чем в маленьком или вообще в деревне. Как установили ученые из США, лишний вес люди набирают в том числе и из-за грязного воздуха в городе.

Грязный воздух становится причиной ожирения и сахарного диабета потому, что вдыхаемые человеком химические вещества уничтожают бактерии, которые живут внутри кишечника. Без этих бактерий организм не в состоянии работать правильно.

Однако для похудения нужен не только чистый – но и прохладный воздух. Это открытие уже голландских ученых.

Читайте такжеЗеленый кофе для похудения – купить стоит или это деньги на ветерЗа внутреннее отопление тела отвечает бурая жировая ткань. С возрастом она становится меньше.

Обычно эта ткань неактивна, но стоит провести несколько часов в прохладном помещении – и она запускает работу.

Поэтому люди, которые к холоду непривычны, в прохладном помещении сжигают больше энергии для оптимальной температуры тела. И тем самым они уменьшают свои жировые отложения.

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