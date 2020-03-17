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Успокоиться: диетолог объяснила, как выжить в коронавирусный карантин

17 марта 2020, 00:55

Алена Юдина призвала обратить внимание на продукты с высоким содержанием витамина С

Китайский коронавирус в Украине
Китайский коронавирус в Украине / УНИАН

Диетолог Алена Юдина рассказала, как правильно питаться во время карантина. По ее словам, в первую очередь необходимо успокоиться, потому что страх разрушает как нервную, так и иммунную системы.

"Второй очень важный момент: нельзя пренебрегать правилами гигиены. Нужно регулярно мыть руки, причем не один, и не два раза в день. Особенно это касается мытья рук после посещения улицы", - отметила диетолог в интервью Обозревателю.

При этом она указала, что во время карантина необходимо сделать акцент на овощах, фруктах и кашах, потому что они содержат много клетчатки, много пищевых волокон, а также витаминов и минералов. В рационе должны быть цитрусовые, яблоки, киви, шиповник. Нужно обратить внимание на продукты, с высоким содержанием витамина С.

Кроме того, она напомнила, что необходимо хорошо спать, поэтому не стоит засиживаться допоздна за компьютером и ложиться спать глубоко за полночь. При этом сон должен длиться не менее восьми часов.

"Алкоголь не поможет справиться с вирусом, особенно это касается крепких алкогольных напитков. В рационе можно оставить сухие вина и алкогольные напитки с естественным брожением, но в разумных количествах. Что касается нынешней ситуации, то я бы не рекомендовала принятие алкогольных напитков", - подчеркнула диетолог.

Как ранее сообщал Главред, известный врач-диетолог Оксана Скиталинская в случае нарушения работы желудочно-кишечного тракта после приема антибиотиков рекомендует применять длительную терапию с помощью правильного питания.

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