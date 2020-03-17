Эксперт рассказал, поможет ли карантин из-за коронавируса пожилым людям

Эксперт оценил полезность коронавирусного карантина для пожилых людей / Немецкая волна

Эксперт-медик и глава Немецкого общества гериатрии Ханс Юрген Хеппнер считает ошибочной полную социальную изоляцию пожилых людей на время буйства пандемии коронавируса.

По его мнению, процитированному в западных специализированных СМИ, такая мера лишь ухудшит состояние здоровья пожилых людей.

"За пределами пенсионного возраста мы действительно должны защищать население, но никто не должен быть заперт на месяцы, - это отнюдь не решение. Напротив, социальная изоляция только ухудшит их состояние здоровья. Следующие несколько месяцев бабушки и дедушки просто не должны быть заменой детского сада или школы на весь день, как это ни огорчительно. Скорее, дети и внуки должны, если это возможно, ходить для них по магазинам, чтобы им не пришлось посещать супермаркет и подвергать себя опасности заражения", - считает он.

Хеппнер рекомендовал всем пожилым людям мыть руки от 20 секунд - с последующим тщательным вытиранием рук после этого (с ежедневной сменой полотенец) и временным отказом от рукопожатий и объятий.

Напомним, ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, как ударит коронавирус по заробитчанам и экономике Украины. Позднее авторитетный медик-инфекционист Георгий Сапронов объяснил, какой фактор важен для распространения коронавируса.