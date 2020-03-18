Как защититься от коронавируса пенсионерам: диетолог дала важные советы

Люди старшего возраста наиболее уязвимы к коронавирусу/ Фото pixabay.com

Коронавирус COVID-19, который бушует в мире и продолжает убивать людей, наиболее опасен для людей от 60 лет и старше, особенно с сопутствующими патологиями. В связи с этим диетолог Алена Юдина рассказала, как повысить иммунитет гражданам из группы риска.

Как защититься от коронавируса пенсионерам

По словам диетолога, украинские пенсионеры в большинстве своем придерживаются принципа, что защититься от болезни им поможет "чеснок, сало и водка".

"Сейчас это можно услышать довольно часто. Да, они действительно едят чеснок и лук. Помогает ли это? Отчасти да, так как они получают хоть какие-то фитонциды. Кроме того, именно пенсионеры стараются как можно меньше выходить из дома, пытаясь себя таким образом обезопасить и снизить вероятность возможного заражения", - сказала Юдина Обозревателю.

Что есть, чтобы не заразиться COVID-19

Чтобы повысить иммунитет, эксперт посоветовала пожилым людям добавить в свой рацион овощи и фрукты. В частности, это может быть капуста, свекла, чеснок, морковь, грецкие орехи.

Что касается консервации, Юдина отметила, что ее употребление нежелательно.

"Однако это не касается продуктов, которые квасятся. Квашеная капуста, квашеные огурцы, квашеные помидоры, если есть возможность ввести это в рацион - прекрасно. Квашеная капуста - это отличный источник витамина С. Если пенсионеры будут каждый день есть квашеную капусту, плюс пить настой из шиповника в профилактической дозе и добавят в рацион грецкие орехи - это будет замечательно", - отметила она.

Эксперт также посоветовала украинским пенсионерам отказать от жареного.

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Напомним, ранее испанский врач Хосе Мануэль Фернандес Гарсия рассказал, как подготовить организм к коронавирусу Covid-19. По его словам, нужно взять за основу своего рациона средиземноморскую диету. Чтобы не заболеть, нужно употреблять в пищу много фруктов, овощей, зелени, а также цельнозерновые и неочищенные (нерафинированные) продукты.