Немецкие ученые рассказали, сколько продлится пандемия коронавируса

Пандемия китайского коронавируса может продлиться еще долго / Reuters

Ученые из немецкого Института Роберта Коха полагают, что эпидемия коронавируса Covid-19 может продлиться два года, поскольку пандемии обычно протекают волнами.

Как заявил руководитель института Лотар Вайлер, в "экстремальной ситуации" некоторые ограничения, сейчас применяемые странами, могут продлиться на все время пандемии. Вайлер утверждает, что продолжительность пандемии напрямую зависит от скорости изобретения вакцины, а также от числа зараженных людей, которые выздоравливают и вырабатывают иммунитет к коронавирусу (SARS CoV 2), вызывающему COVID-19.

"До сих пор институт определял риск заражения для населения как "умеренный", сейчас мы оцениваем риск для здоровья в Германии как "высокий", - подытожил Вайлер.

Напомним, ранее, 11 марта о пандемии китайского коронавируса COVID-19 публично объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения - доктор Тедрос Аданом Гебреисус. Он также выразил убежденность в том, что пандемия станет "первой в истории, которую возможно контролировать".