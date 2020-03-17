Комаровский сказал, где дольше всего живет коронавирус

Коронавирус дольше всего живет на пластике и на нержавеющей стали, поделился Евгений Комаровский / Скриншот

Ученые выяснили, что китайский коронавирус дольше всего живет на пластике и на нержавеющей стали, на этих материалах его можно обнаружить в период от двух до трех дней.

В воздухе жизнеспособность вируса составляет до трех часов, рассказал педиатр, кандидат медицинских наук, телеведущий Евгений Комаровский в видеоролике, опубликованном на его странице в Instagram.

По его словам, китайский вирус на меди живет четыре часа, а на картоне – сутки.

"Новые данные по устойчивости коронавируса в окружающей среде: в воздухе – до трех часов жизнеспособность, на меди – четыре часа, на картоне – 24 часа, наиболее стабилен вирус на пластике и нержавеющей стали, его можно обнаружить в срок от двух до трех дней", – сказал врач.

Медик добавил, что основной путь заражения коронавирусом – прямые контакты, то есть воздушно-капельный и контактный путь, "но не очень связанный с тем, что вирус там три дня на чем-то лежал".

"…выделение вируса от больного максимально в первые три дня от начала болезни, но может начинаться за двое суток до начала заболевания… Выделение вируса от больного обычно продолжается до 12 дней… Зафиксирован на сегодня случай, когда человек выделяет жизнеспособный вирус в течение 37 дней…", – отметил педиатр.

Ранее сообщалось, что была разработана экспериментальная вакцина от коронавируса. Экспериментальное "противоядие" в США ввели первым четырем волонтерам-добровольцам.

Справка. Новый коронавирус обнаружили в Китае, а потом он распространился по миру. Вирус подхватили более 100 тысяч человек, в Украине подтверждены семь случаев заболевания. Скончались тысячи заболевших, в нашей стране коронавирус унес одну жизнь. Во Всемирной организации здравоохранения объявили пандемию китайского вируса.