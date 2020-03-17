Диетологи предупредили, чем нельзя завтракать

На завтрак стоит есть молочку, выяснили диетологи / УНИАН

Испанские диетологи пришли к выводу, что лучше завтракать молочными продуктами, злаками, вареным яйцом, небольшой порцией индейки или курятины и включать фрукты.

Нельзя завтракать продуктами, которые содержат слишком много насыщенных жиров – мясные продукты и магазинная выпечка, сообщает UkrHealth.

По данным экспертов, во время завтрака не стоит употреблять некоторые напитки, в частности, соки из упаковки и газированные напитки. Диетологи добавили, что во время завтрака можно пить натуральные соки.

"…нельзя пить на завтрак газированные напитки, иначе в течение дня придется страдать от вздутия живота. Кроме того, сахар, который содержится в газировке, может привести к ожирению", – отмечается в материале.

Ранее диетолог Дэрил Джоффри предупредила, что с утра на пустой желудок лучше воздерживаться от перекусов бананами, поскольку фрукт на 25 процентов состоит из сахара.