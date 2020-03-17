В Украине удвоилось количество больных коронавирусом, и есть новая жертва

Количество людей в Украине, которые подхватили коронавирус, серьезно возросло / УНИАН

Количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза.

Вирус диагностировали уже у 14 человек, также есть новая жертва, сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, сегодня коронавирус обнаружили в Киевской области у 44-летнего мужчины, который был за границей.

Также вирус нашли еще у шести человек в Черновицкой области, там же зафиксирована новая жертва – умерла 33-летняя женщина.

В Черновицкой области коронавирус также обнаружен у лиц в возрасте 18 лет и 31 год и у детей в возрасте 10 лет, год и 10 месяцев и шесть месяцев, которые контактировали с инфицированным человеком.

После выявления новых случаев заболевания коронавирусом, статистика по Украине выглядит так:

Черновицкая область – 10 зараженных коронавирусом;

Житомирская – один случай заражения коронавирусом;

Киевская область – один случай заражения коронавирусом;

Киев – два случая заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Украине были зафиксированы семь случаев заболевания новым коронавирусом. Напомним, в нашей стране 13 марта появилась первая жертва вируса – умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая ездила в Польшу.