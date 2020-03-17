В Украине удвоилось количество больных коронавирусом, и есть новая жертва

Коронавирус в Украине нашли уже у 14 человек.
Количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза.
Вирус диагностировали уже у 14 человек, также есть новая жертва, сообщили в Минздраве.
По данным ведомства, сегодня коронавирус обнаружили в Киевской области у 44-летнего мужчины, который был за границей.
Также вирус нашли еще у шести человек в Черновицкой области, там же зафиксирована новая жертва – умерла 33-летняя женщина.
В Черновицкой области коронавирус также обнаружен у лиц в возрасте 18 лет и 31 год и у детей в возрасте 10 лет, год и 10 месяцев и шесть месяцев, которые контактировали с инфицированным человеком.
После выявления новых случаев заболевания коронавирусом, статистика по Украине выглядит так:
- Черновицкая область – 10 зараженных коронавирусом;
- Житомирская – один случай заражения коронавирусом;
- Киевская область – один случай заражения коронавирусом;
- Киев – два случая заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Украине были зафиксированы семь случаев заболевания новым коронавирусом. Напомним, в нашей стране 13 марта появилась первая жертва вируса – умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая ездила в Польшу.