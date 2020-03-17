Спасительные пилюли: назван препарат для самолечения при коронавирусе

В ВОЗ назвали препарат, который помогает при коронавирусе / Reuters

В то время как в Украине увеличивается количество человек, которые заразились жутким коронавирусом нового типа, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для снижения температуры при симптомах коронавируса рекомендует применять парацетамол.

Как заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, при подозрении на коронавирус не следует принимать популярный противовоспалительный препарат ибупрофен, так как на сегодня продолжается изучение его негативного влияния на зараженных.

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"Мы рекомендуем принимать парацетамол, а не ибупрофен в подозрительных случаях", - сказал Линдмайер.

Он также уточнил, что это касается только приема без медицинской консультации.

Ранее Галвред уже писал, что серьезно усугубить заболевание коронавирусом может прием ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных средств. По словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, в случае сильного жара лучше принимать парацетамол.

Также напомним, врач-онколог Татьяна Рослякова утверждает, что киевские реанимации заполняют пациенты с пневмониями.