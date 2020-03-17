Вершина айсберга: эксперт шокировал правдой о количестве больных коронавирусом

В Украине больных коронавирусом гораздо больше, чем говорят / ТСН

В Украине количество заболевших опасным коронавирусом из Китая гораздо больше, чем показывает официальная статистика. И единственным методом борьбы с недугом является карантин.

"Ситуация по распространению вируса показывает, что мы сейчас видим только вершину айсберга, но на самом деле у нас значительно больше инфицированных. Введение карантина я однозначно поддерживаю. Карантин - это единственное эффективное сейчас оружие для Украины для того, чтобы бороться с коронавирусом и надо придерживаться положений карантина", - отметил глава Комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Украины Сергей Комиссаренко в эфире одного из телеканалов.

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Ранее Главред писал, что количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, также есть новая жертва, сообщили в Минздраве. По данным ведомства, сегодня коронавирус обнаружили в Киевской области у 44-летнего мужчины, который был за границей.

Ранее сообщалось, что в Украине были зафиксированы семь случаев заболевания новым коронавирусом. Напомним, в нашей стране 13 марта появилась первая жертва вируса – умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая ездила в Польшу.