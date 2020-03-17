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В ПЦУ придумали молитву для "борьбы" с коронавирусом - полный текст

17 марта 2020, 22:04

В Православной церкви уверены, что новая молитва поможет во время пандемии.

ПЦУ, крестный ход
ПЦУ призвали молится во время пандемии коронавируса / РБК-Украина

В связи с распространением по миру и в Украине жуткого коронавируса, Синод ПЦУ утвердил общий текст молитвы на время пандемии Covid-19.

Так, по информации сайта церкви, Синод призвал усиленно бороться с недугом и читать молитву в любое время губительной пандемии.

"Синод призвал епископат, духовенство и паству с внимательностью и пониманием отнестись к рекомендациям, решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления и здравоохранения в связи с введением в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса и заболевания COVID-19. По этому поводу были утверждены соответствующие практические наставления и общий текст молитвы в любое время губительной эпидемии, с благословением использовать и другие, предусмотренные церковной традицией молитвы", - сообщили в ПЦУ

Текст молитвы:

Господи, Боже наш, богатый милосердием и милостью, который Своим мудрым Провидением управляет нашей жизнью, выслушай нашу молитву, прими покаяние за грехи наши, прекрати эпидемию пагубную, которая постигла нас, как Ты и раньше прекращал губительные эпидемии среди людей.

Милосердный Спаситель, защити здоровье тех, кто на Тебя уповает. Целитель душ и тел наших, дай выздоровления тем, кто болеет, и подними их с ложа болезни и страданий. Благослови, Господи, укрепи и защити Своей благодатью всех тех, кто с благотворительностью и жертвенностью заботится о больных дома или в больницах. Избавь людей в нашем городе (селе, монастыре), в нашей стране и по всему миру от эпидемии пагубной, от болезней и страданий и научи нас ценить жизнь и здоровье как Твои дары. Дай нам, Боже, Твой мир и наполни наши сердца непоколебимой верой в Твою защиту, надеждой на Твою поддержку и любовь к Тебе и нашим ближним.

Ибо Твое дело миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу возносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ранее Главред писал, что на воскресные службы 15 марта в украинские церкви пришло рекордно большое количество прихожан, несмотря на объявленный на территории всей страны жесткий карантин. В дни карантина не снизилась посещаемость ни Православной церкви Украины, ни Украинской православной церкви Московского патриархата.

Также стало известно, что Польша закрывает границы и объявляет режим эпидемической угрозы из-за коронавируса.Ранее в США ввели чрезвычайное положение. Дональд Трамп заявил, что штаты получат дополнительное финансирование для борьбы с вирусом.

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