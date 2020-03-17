Водка, коньяк и виски: можно ли пить алкоголь во время эпидемии

Алкоголь во время пандемии - под запретом / Фото pixabay.com

Жуткий коронавирус нового типа - в Сети ходят рассказы о том, что спиртные напитки могут спасти от недуга. Об этом даже пошутил секретарь СНБО Украины Владимир Данилов.

Санитары настоятельно рекомендуют обеззараживать алкоголем кнопки лифтов, ручки дверей. Из-за этого некоторые украинцы уверены, что алкоголем можно "обеззаразить" и свой организм.

Но, как сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, для борьбы с COVID-2019 спиртное лучше вообще не использовать. Граждане должны использовать только доказанные методы профилактики. А в них, кстати, спиртные напитки не входят, так же как чеснок и другие методы народной медицины.

Главный санврач порекомендовал украинцам минимум пять раз в день укреплять свой организм не алкоголем, а фруктами и овощами.

Главные методы профилактики коронавируса следующие:

соблюдение дистанции,

соблюдение гигиены,

вести здоровый образ жизни,

спать не менее семи часов.

Ранее Главред уже писал, что серьезно усугубить заболевание коронавирусом может прием ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных средств. По словам министра здравоохранения Франции Оливье Верана, в случае сильного жара лучше принимать парацетамол.

Также напомним, врач-онколог Татьяна Рослякова утверждает, что киевские реанимации заполняют пациенты с пневмониями.