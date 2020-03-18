Заденет за живое – к Земле подкралась магнитная буря

Магнитная буря 19-21 марта 2020 лишит сна и нервов – как себе помочь / 1zoom.ru

Магнитные бури в марте 2020 пока ведут себя по отношению к людям снисходительно: прогноз магнитных бурь на март 2020 сначала слегка пугает – а потом магнитные бури онлайн показывают спокойный фон.

С метеоударом, который начнется завтра, ситуация несколько иная. ФИАН отменила свой прежний прогноз, что Землю накроет магнитная буря 19 марта 2020 – теперь на их сайте степень возмущения магнитосферы в этот день всего на одну ступень выше здорового фона.

А вот NASA по-прежнему утверждает, что с 19 по 21 марта включительно геомагнитная обстановка на Земле будет неспокойной.

Впрочем, ничего критичного – магнитный индекс с привычного нам 2-го уровня поднимется до 3-го. Это влечет за собой проблемы со сном, перепады настроения и небольшие расстройства здоровья (чаще всего – обострение хронических болячек).

Читайте такжеВодка, коньяк и виски: можно ли пить алкоголь во время эпидемииЧаще всего с этим борются прогулками на свежем воздухе, что в условиях карантина и коронавируса является не лучшим советом – так что этот пункт стоит заменить более частым проветриванием помещений. А еще придерживаться здорового способа жизни: делать зарядку, по возможности высыпаться, правильно питаться и пить побольше простой воды вместо кофе и алкоголя.

А вот магнитная буря 27 марта 2020 в прогнозе пока остается – внимательно следим за новостями.