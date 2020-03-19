Карантин в Украине: чем обязательно кормить детей

Детям обязательно нужно давать молочку, посоветовала диетолог / УНИАН

Во время карантина в Украине, введенного из-за пандемии коронавируса из Китая, дома детей школьного возраста каждый день обязательно нужно кормить какими-то молочными продуктами.

В меню детей можно включить творог, творожные запеканки, ленивые вареники или молочное суфле, приводит слова диетолога Алены Юдиной Obozrevatel.

Собеседница подчеркнула, что в рационе школьников также обязательно должны быть фрукты – на протяжении дня ребенок должен съесть минимум одно яблоко.

"…В детском рационе обязательно должны присутствовать молочные продукты… Обязательно должны быть в рационе натуральные компоты из сухофруктов. Детям достаточно 150 граммов фруктов в день", – заявила эксперт.

Также диетолог посоветовала в детском меню сделать акцент на кашах.

"…Что касается овощей, то нужно признать, что в большинстве своем дети их не любят. Поэтому я бы предложила родителям давать овощи в виде крем-супов, пюре или ярких гарниров к мясным блюдам. Чтобы ребенок ел овощи, блюдо должно быть не только вкусным, но и красивым", – посоветовала Юдина.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская говорила, что в детском рационе должен быть высококачественный белок, "строительный материал", поскольку у детей быстро растут кости, мышцы и внутренние органы.