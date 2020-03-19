Ласкать друг друга мы не бросим: эксперты рассказали, как заниматься сексом в позе "68"

Секс в позе "68" - редкое, но от того не менее приятное развлечение / Rambler

Что сказать, практически все люди практиковали когда-то в сексе позу "69". А вот про ее напарницу - позу "68" знают далеко не все.

Портал УНИАН расспросил экспертов и те дали рекомендации по сексу в позе "68". Сперва один из партнеров ложится на спину и сгибает ноги в коленях. Другой ложится на него "валетом" - так, чтобы голова разместилась на ногах "нижнего" партнера. Последний и доставляет оральное удовольствие "верхнему".

Далее - если в позе "68" сверху находится партнерша, то партнер получает в свое полное распоряжение все ее гениталии. Если же сверху мужчина, то ему лучше опираться на свои руки. Просто чтобы женщине было не очень тяжко. Мужчина в таком случае получит реально незабываемое сексуальное удовольствие.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 необычных поз для секса, которые приведут к оргазму. До этого опубликовали рейтинг поз для секса, которые обожают женщины