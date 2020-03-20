Диетолог рассказала, какая еда поможет в борьбе с коронавирусом

Диетолог рассказала, каким питанием можно уберечься от коронавируса / УНИАН

На время карантина, введенного в Украине из-за китайского коронавируса, людям нужно принимать в пищу побольше блюд на нежирном курином бульоне, добавлять в рацион зеленую петрушку и не забывать о чесноке, имбире и луке.

Такое мнение высказала известный врач-диетолог Оксана Скиталинская, сообщает портал УНН.

К примеру, поскольку на время карантина людям приходится гораздо больше бывать дома, то (чтобы не набрать лишний вес и улучшить иммунитет) нужно есть много белковых продуктов и круп.

"Во время карантина полезно употреблять различные крупы - перловую, гречневую, ячневую, пшенную. Нужно добавлять немного бобовых - это фасоль, чечевица, сушеный горох. Обязательно нужно, чтобы был источник белка, для того, чтобы поддерживалась работа мышц, не образовывался жир и хорошо функционировала иммунная система, а организм вырабатывал все нужные ферменты, гормоны. Этим источником белка могут быть яйца, рыба, бобовые, кисломолочные продукты. Так же это может быть сыр, максимально твердый. Чем он тверже, тем в нем меньше жира. То есть, калорийность в нем меньше, а белка больше", - заявила Скиталинская.

По словам диетолога, хорошо при коронавирусе употреблять в пищу пармезан - буквально одна чайная ложка такого сыра в блюдо добавляет достаточно много белка.

Напомним, ранее Оксана Скиталинская назвала три главных правила похудения весной, а также рассказала, можно ли есть оливковые косточки.