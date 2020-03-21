Ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через секс

Ученые рассказали, передается ли коронавирус через секс / Лига.нет

Ученые объяснили - на данный момент отсутвуют подтверждения того, что китайский коронавирус передается во время секса.

Такое сообщение опубликовали журналисты британского издания Guardian.

"Нет доказательств того, что Covid-19 может передаваться во время вагинального или анального секса. Однако следует помнить, что вирус может попасть в организм со слюной во время поцелуев", – заявил доктор Карлос Родригес-Диас.

Однако, его коллега и эксперт-сексолог Джулия Маркус посоветовала не пытаться искать новых сексуальных партнеров на время пандемии китайского коронавируса.

Напомним, ранее эксперт по инфекциям Иван Коновалов предупредил о новых опасных путях заражения коронавирусом. До этого эксперт-вирусолог Александр Чепурнов рассказал, возможно ли заражение коронавирусом через секс.