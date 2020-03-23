Как похудеть без диет и тренировок: назван новый неожиданный способ

Чтобы похудеть, столовый прибор нужно держать "нерабочей" рукой / Фото pixabay.com

Эксперты провели эксперимент и обнаружили неожиданный способ, как похудеть без диет и тренировок. Оказалось, что для этого всего лишь нужно держать ложку или вилку не той рукой, которой привыкли.

В исследовании приняли участие добровольцы. Во время еды они держали ложку не "рабочей" рукой, то есть правши – левой рукой, а левши – правой. Выяснилось, что добровольцы-правши, держа столовый прибор левой рукой, съедали на 30% пищи меньше, чем обычно, передает Медик форум.

Специалисты объясняют этот факт тем, что, пользуясь во время обеда "непривычной" рукой, у человека возрастает продолжительность приема пищи. Следовательно, организм успевает передать в мозг сигналы о насыщении раньше, чем опустеет тарелка.

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Напомним, ранее британский диетолог Грейми Томильсон дал простой и действенный совет, как похудеть без диет. Оказалось, чтобы сбросить лишние килограммы, необходимо просто уменьшить порции любимых блюд.

В свою очередь, мастер-тренер Ярослав Сойников посоветовал, что для похудения нужно спать не меньше 7 часов сутки, есть три раза в день, убрать вредные продукты в качестве перекусов и ежедневно побольше двигаться.