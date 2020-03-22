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Комаровский назвал серьезный прокол Украины во время пандемии коронавируса

22 марта 2020, 17:18

В нашей стране скоро будет массовый подъем заболеваемости китайским вирусом, предупредил врач.

Евгений Комаровский полагает, что Украина серьезно прокололась во время пандемии коронавируса – Коронавирус Украина
Украина серьезно прокололась во время пандемии коронавируса, полагает Евгений Комаровский / Скриншот

Кандидат медицинских наук, врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что с точки зрения эпидемиологии, сознательное перемещение тысяч людей в разгар пандемии из одной страны в другую – это абсолютно неверно.

В Украине скоро будет массовый подъем заболеваемости коронавирусом, но не из-за людей, которые вернулись, а из-за того, что страна получит много тестов, рассказал медик в интервью журналистке Алесе Бацман.

По словам собеседника, не все люди, которые вернулись на Родину из Европы, привезли вирус.

"…Да, из 50, допустим, тысяч вернувшихся, три тысячи, пять тысяч – могут заболеть… 10% заболевших, это, конечно же, много, но я сразу хочу сказать – это не большинство, но очень много", – заявил он.

Комаровский полагает, что украинцам было бы выгоднее оплатить жизнь соотечественников за рубежом, чем возвращать их.

"Вне всякого сомнения, экономически… то нам бы было удобнее, вот условно говоря, сейчас в Таиланде, там, по-моему, около тысячи украинцев… Вот нам бы было намного дешевле оплатить им их жизнь в Таиланде на ближайшие три месяца, чем привозить их сюда…", – поделился врач.

Читайте такжеПандемия коронавируса: Комаровский сказал, нужна ли "Звездочка"Медик добавил, что государству дешевле вернуть граждан на Родину, поскольку за границей за них нужно платить из бюджета, а здесь, в случае болезни, люди сами будут платить за себя.

"…с точки зрения эпидемиологии, перемещать в разгар пандемии сознательно тысячи людей из одной страны в другую – это абсолютно неверно… У нас будет на следующей неделе массовый подъем заболеваемости,… потому что если к нам привезут много тестов, и начнут ими пользоваться,… у нас сразу же будет массовый подъем заболеваемости", – предупредил он.

Напомним, новый коронавирус зафиксировали в китайском Ухане. Потом вирус распространился по миру, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию

В ряде стран, в частности и в Украине, из-за коронавируса введен карантин. В нашей стране по состоянию на 22 марта "заразу" подхватили 47 человек, трое инфицированных скончались, а один заболевший поборол вирус.

Евгений Комаровский коронавирус Алеся Бацман
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