Как сделать антисептик для рук: простой рецепт от Комаровского

Чтобы сделать антисептик для рук дома, понадобится медицинский спирт, отметил врач.
Антисептик для рук, который стал дефицитом в Украине из-за введения карантина в связи с распространением китайского коронавируса, можно сделать из спирта, перекиси, глицерина и воды.
Для изготовления антисептика в домашних условиях, понадобится более 200 мл медицинского спирта, поделился рецептом врач, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский.
Медик добавил, что эффективным является антисептик, в котором более 65% спирта.
Простой антисептик для рук – рецепт от Комаровского
Ингредиенты:
- Медицинский спирт – 240 мл;
- 3% перекись – 15 мл;
- Медицинский глицерин – 5 мл;
- Вода – 60 мл.
Как сделать антисептик для рук дома
Влейте в емкость спирт, перекись, глицерин и воду и все смешайте. По словам врача, в домашнем антисептике после приготовления должно быть 75% спирта. Комаровский добавил, что раствор можно использовать сразу после приготовления.
Напомним, коронавирус нового типа зафиксировали в китайском городе Ухань. Позже вирус распространился по миру, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.
В ряде государств, в частности и в Украине, из-за китайской "заразы" ввели карантин. Коронавирус в Украине по состоянию на 22 марта подхватили 47 человек. Евгений Комаровский предупреждал, что в украинском государстве скоро будет массовый подъем заболеваемости вирусом.