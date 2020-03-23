Как сделать антисептик для рук: простой рецепт от Комаровского

Евгений Комаровский поделился простым рецептом антисептика для рук / Скриншот

Антисептик для рук, который стал дефицитом в Украине из-за введения карантина в связи с распространением китайского коронавируса, можно сделать из спирта, перекиси, глицерина и воды.

Для изготовления антисептика в домашних условиях, понадобится более 200 мл медицинского спирта, поделился рецептом врач, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский.

Медик добавил, что эффективным является антисептик, в котором более 65% спирта.

Простой антисептик для рук – рецепт от Комаровского

Ингредиенты:

Медицинский спирт – 240 мл;

3% перекись – 15 мл;

Медицинский глицерин – 5 мл;

Вода – 60 мл.

Как сделать антисептик для рук дома

Влейте в емкость спирт, перекись, глицерин и воду и все смешайте. По словам врача, в домашнем антисептике после приготовления должно быть 75% спирта. Комаровский добавил, что раствор можно использовать сразу после приготовления.

Напомним, коронавирус нового типа зафиксировали в китайском городе Ухань. Позже вирус распространился по миру, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

В ряде государств, в частности и в Украине, из-за китайской "заразы" ввели карантин. Коронавирус в Украине по состоянию на 22 марта подхватили 47 человек. Евгений Комаровский предупреждал, что в украинском государстве скоро будет массовый подъем заболеваемости вирусом.