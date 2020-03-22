Ученые поведали, в чем опасность "бессимптомных" переносчиков коронавируса

Ученые рассказали о людях, которые переносят коронавирус / Reuters

Учение из Колумбийского университета провели детальные исследования способов передачи опасного китайского вируса, во время которых удалось выяснить интересную информацию о "бессимптомных" носителях.

Так, 86% всех зараженных в Ухане не наблюдались у врачей до момента, пока не началась эпидемия. У людей были слабо выражены симптомы болезни, или они вообще отсутствовали. Самочувствие оставалось в пределах нормы. Такие больные являлись носителями вируса, но не помещались на карантин.

По информации ученых, такая скрытая передача вируса может привести к тому, что эпидемия COVID-19 затянется надолго, вспышки будут возникать стихийно в разных уголках земли.

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Это мнение подтверждают и наблюдения врачей - иногда у "бессимптомных" носителей вируса огромное количество патогенов на слизистых оболочках. То есть они легко заражают других, сами того не подозревая. Даже у больных в реанимации концентрация вируса в организме бывает ниже.

Ранее Главред писал, что разгар пандемии коронавируса, когда в Украину после закрытия границы вернулись десятки тысяч граждан, Минздрав наконец-то разродился инструкцией для тех, кто прибыл в страну и объяснил, что такое самоизоляция. Так вот, по информации пресс-службы Минздрава, самоизоляция, прежде всего, означает, что человек в течение как минимум 14 дней должен избегать любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения.

Из этого следует просто вывод - реальное количество людей с коронавирусом может быть намного большим, нежели информация официальной статистики. Следовательно, от резких вспышек заболевания не застрахована ни одна страна. В связи с этим самыми эффективными выглядят карантинные меры: они способны удерживать незадокументированные случаи болезни.