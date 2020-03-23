Сотни тысяч умирают: известный врач оценил истерику вокруг коронавируса

В Украине была разрушена система медицины, считает Борис Тодуров / Reuters

Ограничения в работе общественного транспорта в связи с объявленным карантином являются правильными, заявил директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров.

Он считает, что большинство людей в Украине еще не осознали всей серьезности ситуации с пандемией коронавируса.

"Истерика, которая есть по поводу коронавируса во многом не оправдана. По статистике в Украине в год погибает от суицидов 6 тысяч человек, около 4-х тысяч гибнут под колесами автомобилей, больше 10 тысяч умирают от туберкулеза, а от сердечно-сосудистых заболеваний – более 300 тысяч в год. По этому поводу ни у кого нет серьезных волнений. Если взять статистику по коронавирусу, то истерика абсолютно не оправдана", - подчеркнул медик в эфире 112 Украина.

Вместе с тем он в качестве примера привел ситуацию в Беларуси.

"Беларусь сохранила систему Семашко, которая четко заточена на профилактику, иммунизацию и прививки. Это практически система Советского Союза, только хорошо финансируемая и высоко технологичная. В Беларуси работает санстанция, работают инфекционные больницы, финансируемые государством. Там сохранена управленческая вертикаль и очень четко сотрудничает медицина с пограничниками, полицией, службой безопасности. Это все структуры, которые включаются в случае карантина. Беларусь сохранила все плюсы советской медицины и приумножила их введя новые технологии. Это был бы оптимальный путь для украинской медицины", - рассказал он.

Читайте такжеОпасный симптом: ученые назвали еще один признак коронавирусаВ то же время он считает, что за последнее время в Украине была разрушена существовавшая ранее система медицины.

"О создании (новой медицины, - ред.) речь не идет. Сегодня закупками медпрепаратов занимаются люди с двухнедельными курсами, без медицинского образования. Причем закупки делают организации, которые очень недобросовестно делают поставки товаров. Реформу (медицины, - ред.) в Украине лоббируют международные корпорации... За всем этим стоит международный медицинский бизнес. Кто-то торгует, кто-то хочет продать, кто-то хочет на Украине заработать", - пояснил он.

По его мнению, новый этап медицинской реформы, запланированный на 1 апреля, приведет к банкротству городских и районных больниц.

"Было несколько лет абсолютно деструктивной политики. Нам необходимо сохранить 80% государственных клиник в управленческой вертикали Менздрава. Логичнее всего было бы ввести государственную страховую компанию. Логично пересмотреть бюджет и выделить на медицину, как минимум, 5%, возобновить госзаказ в медуниверситетах, реорганизовать систему обучения и готовить кадры по новым методикам, повысить зарплаты в медицине. У медсестер зарплата должна быть как минимум 30 тысяч, повысить зарплату врачам, чтобы они не уезжали в Германию и Польшу. Ключевым является введение страховой медицины", - добавил Тодуров.

Напомним, ранее экс-министр экономики Виктор Суслов предупредил о катастрофических последствиях карантина.