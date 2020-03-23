Как побороть коронавирус: победившая COVID-19 врач поделилась опытом

Коронавирус помог британке вылечить обычный парацетамол / Фото pixaby

В Великобритании 60-летняя врач Клэр Герада рассказала, как ей удалось побороть опасный китайский коронавирус COVID-19, которым она заразилась на рабочей конференции в Нью-Йорке.

По словам медика, вернувшись из Штатов домой, она устроила себе самоизоляцию. Во время карантина она использовала всего лишь три средства, которые помогли ей побороть коронавирус, передает The Daily Mail.

В частности, Герада ела куриный суп - он был источником натурального пенициллина. Также она принимала две таблетки парацетамола три раза в день и пила много домашнего лимонада.

"Сочетание куриного супа, парацетамола и обильного питья помогло излечиться от вируса", – считает медик.

Стоит отметить, что выздоровевшая от коронавируса женщина не имела серьезных хронических заболеваний.

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Напомним, министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что в стране нашли медицинский препарат, который потенциально поможет излечить новый коронавирус COVID-19. Речь идет о противомалярийном лекарственном препарате Plaquenil фармкомпании Sanofi Aventis.

Ранее специалист по инфекционным заболеваниям в больнице имени Котуньо в Неаполе Винченцо Монтесарчио сообщил, что в Италии достигли положительного результата лечения больных китайским коронавирусом Covid-19 с помощью лекарства Тоцилизумаб (Tocilizumab). Это препарат против ревматоидного артрита.