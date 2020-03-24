Похудение на карантине: названы самые опасные диеты

Худеть во время пандемии коронавируса нужно аккуратно / Фото pixabay.com

Вынужденный карантин, на который как минимум до 3 апреля отправили украинцев из-за коронавируса COVID-19, заставил многих представительниц прекрасной половины человечества задуматься над тем, как, сидя дома, не наесть себе лишние килограммы. В связи с этим эксперты предупредили, что не на все диеты можно "садиться", так как есть риск увеличить свои шансы на заражение китайским вирусом.

От каких диет нужно отказаться во время карантина

Монопитание – очень популярный вид диеты. Ее суть состоит в том, что в течение 5-10 дней нужно питается только одним (максимум двумя) продуктом, например, яблоками, гречкой или морковью. Считается, что такой тип питания разгружает пищеварительную систему и ускоряет метаболизм, передает MedOboz.

Стоит отметить, что монопитание может вызывать дефицит определенных полезных веществ в организме. Это скорее всего негативно отразится на состоянии иммунитета, что совсем небезопасно в условиях пандемии коронавируса.

Белковое питание – тоже не самый лучший вариант для похудения во время карантина. Белки действительно положительно влияют на иммунную систему, но это не значит, что нужно отказаться от углеводов (каш, фруктов и овощей) в пользу мяса и рыбы.

Диетологи отмечают, что белки нужны организму каждый день, и подкреплять их нужно углеводами. В противном случае организм не сможет их нормально перерабатывать и усваивать, что приведет к интоксикации, нарушению работы почек и сбою метаболизма. А это уже становится фактором риска для развития осложнений в случае заражения COVID-19.

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Веганское питание – это полная противоположность белковой диете. Такое питание предполагает отказ от всех продуктов животного происхождения. Диетологи не советуют становится вегетарианцем во время карантина. Дело в том, что исключение из рациона белковых продуктов чревато нарушением работы иммунитета и повышением восприимчивости организма к вирусам. Если в организме белка недостаточно, защитная реакция будет слабой, либо вовсе будет отсутствовать.

Тотальная чистка организма при помощи слабительных чаев – это совсем плохая идея во время угрозы заражения коронавирусом. Дело в том, что подобные препараты выведут из кишечника не только ненужное содержимое, но и "вымоют" из организма жизненно важные вещества. В результате организм столкнется с дефицитом витаминов, микро- и макроэлементов.

Напомним, диетолог Алена Юдина рассказала, как правильно питаться во время карантина, чтобы поддержать иммунную систему.