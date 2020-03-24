Эксперт рассказал, способен ли секс улучшать иммунитет

Секс - хороший способ улучшить иммунитет / WMJ

Регулярные и качественные занятия сексом - хороший способ для того, чтобы провести профилактику заболеваний и повысить устойчивость тела к вирусам и инфекциям.

Такого мнения придерживается киевский фитоэксперт Алексей Кравченко.

"В активный сезон вирусов иммунитет нужно максимально укреплять. Регулярная половая жизнь помогает быть в тонусе. Два половых акта в неделю положительно влияют на иммунную систему, ей проще бороться с вирусами", - заявил он.

По мнению врачей, секс в плане укрепления иммунитета нужно сочетать со спортом (тренажерный зал, походы в бассейн, теннис, футбол, бег и т.п.).

Напомним, ранее ученые выяснили, как ежедневный секс влияет на здоровье. До этого медики назвали топ-5, по которым секс полезен для здоровья.