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Психотерапевт рассказал, зачем паре нужен секс во время карантина

24 марта 2020, 05:33

По мнению специалиста, у пары, которой соблюдает карантин из-за коронавируса, отношение к сексу однозначное.

Карантин может хорошо повлиять на секс в паре/ Аспекты

Парадоксально  - но всеобщий карантин из-за китайского коронавируса вполне способен принести пользу сексуальной жизни пары.

Такое мнение высказал психотерапевт и сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik. По его словам, карантин - неплохой период для того, чтобы пара попробовала сексуальные эксперименты, на которые раньше не хватало времени.

Кульгавчук сослался на недавний эксперимент, проведенный в Малайзии. Одну группу "подопытных" студентов закрывали в помещении и сказали как минимум несколько часов каждый день хохотать над чем-либо. В том время друга группа жила как обычно. Результаты получились интересными - у первой группы нормализовался сон, улучшился аппетит, а  соответственно, улучшилась и сексуальная жизнь.

Напомним, ранее врач и ведущий Евгений Комаровский дал рекомендации по поводу того, как не подхватить китайский коронавирус во время секса. Позднее эксперт-вирусолог Александр Чепурнов рассказал, возможно ли заражение коронавирусом через секс.

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