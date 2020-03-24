Психотерапевт рассказал, зачем паре нужен секс во время карантина

Карантин может хорошо повлиять на секс в паре/ Аспекты

Парадоксально - но всеобщий карантин из-за китайского коронавируса вполне способен принести пользу сексуальной жизни пары.

Такое мнение высказал психотерапевт и сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik. По его словам, карантин - неплохой период для того, чтобы пара попробовала сексуальные эксперименты, на которые раньше не хватало времени.

Кульгавчук сослался на недавний эксперимент, проведенный в Малайзии. Одну группу "подопытных" студентов закрывали в помещении и сказали как минимум несколько часов каждый день хохотать над чем-либо. В том время друга группа жила как обычно. Результаты получились интересными - у первой группы нормализовался сон, улучшился аппетит, а соответственно, улучшилась и сексуальная жизнь.

Напомним, ранее врач и ведущий Евгений Комаровский дал рекомендации по поводу того, как не подхватить китайский коронавирус во время секса. Позднее эксперт-вирусолог Александр Чепурнов рассказал, возможно ли заражение коронавирусом через секс.