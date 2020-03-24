Во Франции сделали большой шаг в лечении коронавируса: в чем суть

Лечение китайского коронавируса / Фото twitter.com/ChuBailiang

Французские ученые заявили об успехах в борьбе с китайским коронавирусом. Так, сообщается об успешных клинических исследованиях действия комбинации двух препаратов против коронавируса — гидроксихлорохина и азитромицина,

По дынным журнала International Journal of Antimicrobial Agents, в нескольких сотнях клинических испытаний, которые проводятся по всему миру, изучается действие на коронавирус существующих лекарств. Дело в том, что лекарства для лечения именно covid-19 в мире нет.

В основном исследуют две группы препаратов: ремдесивир — внутривенного лекарственного средства с широкой противовирусной активностью, которое не позволяет вирусу размножаться посредством преждевременного прекращения транскрипции РНК, и антималярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина.

Как ранее сообщал Главред, профессор, научный директор Национального института инфекционных заболеваний им. Лазаро Спалланцани Джузеппе Ипполито сообщил, что в Италии для лечения китайского коронавируса используют подход Всемирной организации здравоохранения.