Лечение коронавируса: в США ученые рассказали, какие препараты тестируют

Всего ученые протестировали около 70 лекарств для борьбы с коронавирусом / Reuters

Коллектив исследователей закончил долгий процесс идентификации готовых 69 лекарств и их экспериментальных соединений, которые, вероятно, могут быть эффективными при лечении китайского коронавируса COVID-19.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты авторитетного американского издание The New York Times. Перечень протестированных препаратов появился в исследовании, опубликованном на специализированном портале bioRxiv.

Как комментируют ученые - многие лекарства и соединения из данного перечня уже давно и успешно используются медиками для лечения иных болезней. Кроме того, исследователи полагают, что их повторное использование даст гораздо более быстрые результаты, чем создание абсолютно нового противовирусного препарата.

Среди "кандидатов", способных противодействовать SARS-CoV-2, 24 препарата, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Они обычно используются при лечении рака, болезни Паркинсона и гипертонии.

Напомним, ранее один из официальных представителей ВОЗ оценил использование в борьбе с Covid-19 препарата Арбидол (который СМИ поспешили окрестить лекарством от коронавируса).