Только рюмка водки на столе: как сделать против коронавируса антисептик своими руками

Как сообщают эксперты ВОЗ, главный ингредиент самодельного антисептика против коронавируса - водка.
Коронавирус в Украине продолжает заражать жителей страны. Потому украинцы в массовом порядке пытаются закупить любые средства защиты (в первую очередь - медицинские маски), а также готовят антисептик своими руками из подручных средств.
В домашних условиях антисептический раствор можно изготовить из обычной водки - поскольку 30% концентрации спирта-этанола убивает коронавирус.
Однако кроме водки для изготовления антисептика людям нужны еще два ингредиента – 3%-ная перекись водорода и глицерин.
Перекись нужна для того, чтобы ликвидировать споры, которые могут быть в посуде после того, как соединятся все ингредиенты антисептика. А глицерин нужно добавлять для того, чтобы увлажнять компоненты кожи (ради повышения переносимости раствора).
Итак состав антикоронавирусного антисептика:
1) водка – 350 миллилитров;
2) перекись водорода – 15 миллилитров;
3) глицерин – 5 миллилитров.
После перемешивания эксперты ВОЗ рекомендует дать настояться антисептику 72 часа - чтобы дать возможность ликвидировать споры опасных микроорганизмов (которые могут присутствовать в спирте или на посуде).
Напомним, ранее известный врач, кандидат медицинских наук и популярный телеведущий Евгений Комаровский поделился рецептом приготовления антисептика для рук.