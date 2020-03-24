Только рюмка водки на столе: как сделать против коронавируса антисептик своими руками

Антисептик, водка / РБК-Украина

Коронавирус в Украине продолжает заражать жителей страны. Потому украинцы в массовом порядке пытаются закупить любые средства защиты (в первую очередь - медицинские маски), а также готовят антисептик своими руками из подручных средств.

В домашних условиях антисептический раствор можно изготовить из обычной водки - поскольку 30% концентрации спирта-этанола убивает коронавирус.

Однако кроме водки для изготовления антисептика людям нужны еще два ингредиента – 3%-ная перекись водорода и глицерин.

Перекись нужна для того, чтобы ликвидировать споры, которые могут быть в посуде после того, как соединятся все ингредиенты антисептика. А глицерин нужно добавлять для того, чтобы увлажнять компоненты кожи (ради повышения переносимости раствора).

Итак состав антикоронавирусного антисептика:

1) водка – 350 миллилитров;

2) перекись водорода – 15 миллилитров;

3) глицерин – 5 миллилитров.

После перемешивания эксперты ВОЗ рекомендует дать настояться антисептику 72 часа - чтобы дать возможность ликвидировать споры опасных микроорганизмов (которые могут присутствовать в спирте или на посуде).

Напомним, ранее известный врач, кандидат медицинских наук и популярный телеведущий Евгений Комаровский поделился рецептом приготовления антисептика для рук.