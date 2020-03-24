УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Только рюмка водки на столе: как сделать против коронавируса антисептик своими руками

24 марта 2020, 09:06

Как сообщают эксперты ВОЗ, главный ингредиент самодельного антисептика против коронавируса - водка.

Антисептик, водка
Антисептик, водка / РБК-Украина

Коронавирус в Украине продолжает заражать жителей страны. Потому украинцы в массовом порядке пытаются закупить любые средства защиты (в первую очередь - медицинские маски), а также готовят антисептик своими руками из подручных средств.

В домашних условиях антисептический раствор можно изготовить из обычной водки - поскольку 30% концентрации спирта-этанола убивает коронавирус.

Однако кроме водки для изготовления антисептика людям нужны еще два ингредиента – 3%-ная перекись водорода и глицерин.

Перекись нужна для того, чтобы ликвидировать споры, которые могут быть в посуде после того, как соединятся все ингредиенты антисептика. А глицерин нужно добавлять для того, чтобы увлажнять компоненты кожи (ради повышения переносимости раствора).

Итак состав антикоронавирусного антисептика:

1) водка – 350 миллилитров;

2) перекись водорода – 15 миллилитров;

3) глицерин – 5 миллилитров.

После перемешивания эксперты ВОЗ рекомендует дать настояться антисептику 72 часа -  чтобы дать возможность ликвидировать споры опасных микроорганизмов (которые могут присутствовать в спирте или на посуде).

Напомним, ранее известный врач, кандидат медицинских наук и популярный телеведущий Евгений Комаровский поделился рецептом приготовления антисептика для рук.

водка антисептик коронавирус спирт
Сейчас вы просматриваете новость «Только рюмка водки на столе: как сделать против коронавируса антисептик своими руками». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:35
Режим ЧС в Киеве: СМИ узнали о проблемах при перевозке "избранных"
09:29
Украина подписывает приговор своей нефтегазовой отрасли мнение
09:06
Только рюмка водки на столе: как сделать против коронавируса антисептик своими руками
08:52
Стало известно, скольких людей мог заразить COVID-19 священник из Тернопольщины Видео
08:36
Мелания Трамп сдала анализ на коронавирус: стали известны результаты
08:32
Четыре шага, которые власти должны срочно сделать для спасения Украины мнение
08:03
В МВД придумали способ проверять самоизоляцию украинцев
07:46
Подкравшийся пи*дец, или Как внезапно сбылась мечта миллионов украинцев мнение
07:33
Карантин в Украине: в ОП дали прогноз, когда страна вернется к нормальной жизни Видео
07:03
У Зеленского рассказали, будут ли вводить режим ЧП в Украине Видео
06:54
Как Украине противостоять коронавирусу, оставшись с голой задницей мнение
06:37
"Трусы маловаты, жопень подустала": Серябкина публично оголилась на интимных кадрах Фото
06:29
Мода 2020 – в моде большие круглые и квадратные солнцезащитные очки: фото Фото
06:02
24 марта – День мастера маникюра – картинки прикольные и поздравления
05:50
Мистика и ужас: астролог назвала гуру черной магии
05:33
Психотерапевт рассказал, зачем паре нужен секс во время карантина
05:06
Смотреть и плакать: модный маникюр 2020, который дико старит руки - фото Фото
04:24
"Доллар по 30-35 гривен - это еще успех": эксперт рассказал, чего ждать от курса в Украине
03:50
Похудение на карантине: названы самые опасные диеты
03:01
Эксперт рассказал, способен ли секс улучшать иммунитет
02:18
"Охренели": пропагандист Путина разнес "сволочей"-крымчан в пух и прах
01:37
Во Франции сделали большой шаг в лечении коронавируса: в чем суть
01:34
"Что за тату на попе?": Глюкоза развратно светонула "пирожочек" на пикантном фото
00:55
Обвал экономики: ВВП "улетит" в минус из-за коронавируса
00:26
"Конча Заспа обречена": коронавирусную элиту будут лечить в "убитых" украинских инфекционках Видео
00:19
24 марта – какой сегодня праздник: День мастера маникюра и Ефимов день Видео
23 марта, понедельник
23:51
Свет в конце тоннеля: в Италии наступил переломный момент в борьбе с эпидемией Видео
23:50
Сбежит на край света: макияж, который страшно бесит мужчин - фото Фото
23:40
На Буковине власти показали размещение вернувшихся из-за границы украинцев Видео
23:16
Во время карантина будут увеличены субсидии: названа сумма Видео
22:50
В Великобритании из-за эпидемии введен жесткий карантин Видео
22:31
В Минздраве пояснили, как хоронить умерших от коронавируса Видео
22:10
Еще в одной области Украины объявили чрезвычайную ситуацию
22:00
Лечение коронавируса: в США ученые рассказали, какие препараты тестируют
21:50
Красотка порноактриса щегольнула голой грудью на сексуальных фото Фото
21:39
Высокая температура: в Киеве пассажиров поезда из Риги не выпускают из вагонов Видео
21:38
Польше дали в руки рычаг-помеху строительству Северного потока-2
21:29
Как сделать вкуснейший кекс быстро и просто, рецепты Видео
21:17
Муж пациентки вернулся из Италии: еще одну область атаковал коронавирус
21:01
"Без Бога нам капец": православным показали, как молиться при эпидемии Видео
20:57
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: кто встретит родную душу
20:33
Заболел чиновник: Кернес опровергает наличие коронавируса в Харькове Видео
20:28
Весенний призыв-2020: Зеленский принял важное решение
20:20
Утиные истории 3 сезон дата выхода и трейлер онлайн Видео
20:16
Набирает обороты: в ВОЗ сделали неутешительное заявление
19:56
Украинцы получат компенсации из-за карантина: главное из обращения Зеленского Видео
19:41
У нардепа из Слуги народа подтвердили коронавирус Видео
19:36
"Нормандская четверка" на карантине: появился неожиданный прогноз о новых переговорах
19:20
Шанс или печальный конец: какой Украина выйдет из коронавирусного кризиса мнение
19:18
Плохие парни навсегда - выходит онлайн: когда смотреть фильм
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять