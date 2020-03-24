Комаровский назвал самый страшный поступок при подозрении на коронавирус

При подозрении на коронавирус нельзя выходить из дома, сказал Евгений Комаровский / Скриншот

В Украине каждый человек, у которого проявляются симптомы острой респираторной вирусной инфекции, должен считать, что это китайский коронавирус и вести себя соответственно – не сходить с ума.

Большинство заболевших перенесут вирус легко, и нет волшебной таблетки, которую нужно вовремя дать, чтобы не было тяжело, рассказал педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский в интервью журналистке Алесе Бацман.

По словам собеседника, самое страшное, что человек может сделать при подозрении на заболевание коронавирусом – покинуть дом.

"...Если ты подозреваешь у себя коронавирус, самое страшное, что ты можешь сделать – это выйти из дома… Подозреваешь? Ты должен позвонить, с тобой обязаны поговорить", – сказал медик.

Комаровский добавил, что отправляться в больницу стоит только тогда, когда есть угроза жизни, а в остальных случаях лучше сидеть дома и лечиться, как при ОРВИ.

"…если ты, не задыхаясь, даже если у тебя коронавирус при температуре 39,9, попадешь в больницу, твои шансы уцелеть и выжить будут значительно меньше, чем если ты останешься дома", – утверждает педиатр.

Эксперт отметил, что в больнице человеку обязательно дадут антибиотик и много ненужных препаратов, поскольку привыкли перестраховываться.

Читайте такжеПандемия коронавируса: Комаровский сказал, нужна ли "Звездочка""…у тебя появится риск госпитальной инфекции, с тобой будет контактировать куча людей, которые переходят от одного больного к другому и чем-нибудь заразят. Поэтому стационар только тогда, когда жизнь под угрозой…", – подчеркнул он.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию китайского коронавируса. В ряде стран мира, в частности и в Украине, введен карантин. В некоторых областях нашей страны введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на утро 24 марта диагноз "коронавирус" в Украине подтвержден у 84 человек.

Евгений Комаровский говорил, что в украинском государстве скоро будет массовый подъем заболеваемости коронавирусом, но не из-за людей, которые вернулись на Родину, а из-за получения большого количества тестов.