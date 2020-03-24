Когда пандемия коронавируса реально ослабнет: врач дал правдивый прогноз

Протас рассказал, когда пандемия коронавируса реально пойдет на спад / скриншот из видео

Пандемия коронавируса пойдёт на спад, когда переболеют минимум 30%, убежден бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

По его словам, нет смысла делать предположения о том, когда улучшится ситуация, опираясь на статистику выздоровевших и умерших от уханьской заразы под названием COVID-19.

"Для того, чтобы выработался коллективный иммунитет, вирус должны получить 30-70% граждан. Только после того, когда заболеет 30% населения, пандемия коронавируса пойдет на спад, ", – правдиво заявил Протас.

Читайте такжеКогда закончится пандемия коронавируса: что спрогнозировали ученыеНапомним, ранее бывший глава государственной СЭС Святослав Протас заявил, что

украинские медики могут отказаться лечить больных китайским вирусом Ковид-19. Проблема в низкой зарплате.

"Нам может хватить тестов, но не хватить госпитальной базы. Кроме того, многие доктора могут отказаться лечить больных. За зарплату в 4000 тысячи гривен врач-эпидемиолог не будет подвергать себя опасности", - сказал Протас.