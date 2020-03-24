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Комаровский сказал, когда появится эффективная вакцина от коронавируса

24 марта 2020, 12:28

Мир не скоро получит эффективную вакцину от китайского вируса, полагает врач.

Евгений Комаровский считает, что эффективная вакцина от коронавируса появится через полтора года – Коронавирус вакцина
Эффективная вакцина от коронавируса появится через полтора года, считает Евгений Комаровский / Reuters

Врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский спрогнозировал, что в мире эффективная вакцина от коронавируса появится через полтора года.

Сейчас орут, подкупают СМИ, распускают слухи об изобретениях, чтобы найти спонсора, рассказал медик в интервью журналистке Алесе Бацман.

По его мнению, мир не получит эффективную вакцину от коронавируса раньше, чем через полтора года, поскольку цикл клинических испытаний не может происходить быстрее.

"Через полтора года (будет изобретена вакцина от коронавируса – Ред.). А когда Украина найдет деньги ее купить, спроси не у меня", – заявил эксперт.

Комаровский добавил, что такого количества времени для изобретения эффективной вакцины хватит, если вирус не будет активно мутировать.

Читайте такжеКомаровский назвал самый страшный поступок при подозрении на коронавирус"…Но реально полтора года (необходимо для изобретения вакцины – Ред.), если вирус не будет мутировать настолько активно, чтобы вакцине удалось найти в вирусе стабильный фрагмент, который не будет активно меняться, чтобы к нему возникли антитела", – объяснил врач.

Напомним, новый коронавирус был зафиксирован в Китае, а потом "зараза" распространилась по миру. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию вируса, в ряде государств, в частности и в Украине, введен карантин.

Евгений Комаровский прогнозировал, что пандемия китайского коронавируса прекратится после того, как заболеют до 80% населения Земли

коронавирус Вакцина Евгений Комаровский
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