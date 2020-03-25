Комаровский дал советы Зеленскому насчет коронавируса

Евгений Комаровский сказал, что посоветовал бы Владимиру Зеленскому предпринять из-за коронавируса / Скриншот

Кандидат медицинских наук, педиатр и ведущий Евгений Комаровский дал несколько советов президенту Владимиру Зеленскому относительно китайского коронавируса, в частности, немедленно провести обследование всех умерших.

Врач в интервью журналистке Алесе Бацман сказал, что посоветовал бы главе государства сформировать четкие информационные месседжи для населения.

Также медик всем посоветовал заниматься самообразованием и отметил, что вирус лечится, как любая острая респираторная вирусная инфекция, и у людей на 99% есть возможности справиться с "заразой".

"Первое – немедленно обследовать всех умерших. Второе – я бы сформировал четкие информационные месседжи для населения, включающие месседжи, противоречащие всему тому, что учили каждый день: заболел – сиди, не выходи из дома…", – поделился медик советами, которые бы дал президенту.

Читайте такжеКомаровский сказал, когда появится эффективная вакцина от коронавирусаНапомним, новый коронавирус был зафиксирован в китайском городе Ухань, потом "зараза" распространилась по миру. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, в ряде стран, в частности и в Украине, введен карантин.

Евгений Комаровский спрогнозировал, что пандемия прекратится после того, как коронавирус подхватят до 80% населения Земли.