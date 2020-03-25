Задний ход: эксперт рассказала, как правильно выбирать и применять анальную пробку

Анальные пробки - отличные секс-игрушки для пары / depositphotos.com

Анальная пробка - отличная секс-игрушка, которая способна во время стандартного секса приносить кучу удовольствия обоим партнерам сразу.

Портал Здоровье 24 со ссылкой на эксперт-сексолога Ольгу Карнееву опубликовал небольшой материал об анальной пробке.

По словам специалистки, поскольку прямая кишка и вагина имеют между собой тонкую стенку, то когда такую игрушку вводят в задний проход, то частично заполняется и пространство женского естества. Соответственно, его объем уменьшается, что и дает пенису мужчины гораздо более плотный и приятный обхват.

Анальные пробки, как и любые другие секс-игрушки, бывают разных диаметров. Для первых экспериментов, конечно, стоит покупать пробки небольшого размера, а со временем можно начать пробовать и с диаметром от 2,5 сантиметров. Кроме того, парам нужно при покупке ориентироваться на вес пробки. Начинать лучше с самых легких образцов.

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