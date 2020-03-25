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Названы лучшие бытовые способы убить коронавирус

25 марта 2020, 03:30

Вода, воздух и спирт - лучшие помощники в борьбе против COVID-19.

Мытье рук
Чтобы не заразиться коронавирусом, эксперты советуют как можно чаще мыть руки / Фото pixabay.com

Вакцины от коронавируса, как и волшебной таблетки от COVID-19, пока что не существует. Однако это не повод опускать руки. На самом деле защититься от инфекции можно при помощи подручных средств.

Как защититься от коронавируса 

Вода является самым главным методом для профилактики заболеваемости коронавирусом. В частности, на руках вирус может прожить в течение 5-10 минут, а за это время человек может потереть глаза, нос и другие слизистые. Поэтому специалисты советуют как можно чаще мыть руки. Также нужно пить как можно больше теплой жидкости, а для профилактики заражения не лишним будет и полоскание горла раствором соли.

На разных поверхностях вирус остается активным разное количество времени. К примеру, на металлической поверхности он может задержаться до 12 часов. Поэтому, находясь на открытом воздухе, не стоит прикасаться к металлическим предметам – возможно их касался больной человек.

На тканях коронавирус может прожить 6-12 часов, однако уничтожить его можно обычным стиральным порошком. Эксперты советуют выбирать для стирки одежды и постельного белья самые высокие температуры. Если один из домочадцев подхватил коронавирус, белье этого человека необязательно стирать отдельно. Главное - не перетряхивайте его перед загрузкой в стиральную машинку, чтобы исключить заражение других поверхностей.

В наших квартирах, в которых средняя температура составляет 22°С и влажность 40-50%, вирус способен сохраняться на поверхностях до 5 дней. В связи с этим рекомендуется регулярно делать проветривание и влажную уборку с использованием моющих средств. Неплохо, если они будут содержать хлор – он надежно убивает почти все бактерии и вирусы. Также можно использовать уксусную кислоту, нашатырь либо перекись водорода.

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Спирт – очень серьезный враг для коронавируса. Важно, чтобы крепость спирта составляла не менее 70%, если она будет ниже – соответсвенно снизятся и дезинфицирующие свойства. Спиртом рекомендуют протирать бытовые предметы, электронику и другие предметы, если к ним прикасались люди с подозрением на заболевание.

Напомним, ранее врач, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский рассказал, как в домашних условиях приготовить антисептик

Как сообщал Главред, китайские ученые провели исследование и разобрались, при какой температуре погибает коронавирус COVID-19, а какая температура является для него наиболее благоприятной.

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