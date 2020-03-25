Психологи рассказали, с какими мужчинами женщинам проще всего заняться сексом

Женщины предпочитат секс со строго определенным типом мужчин / Sncmedia

Западные психологи закончили долгое исследование по поводу того, с каким типом мужчин женщинам проще всего заняться сексом и получить оргазм.

Результаты проекта были опубликованы в научном журнале Социальная неврология и психология, сообщает портал Тут.

Оказалось, что довольно часто дамы охотно занимаются сексом вовсе с не богатыми или красивыми мужчинами. Самые лучшие любовники, по мнению дам, мужчины с хорошим чувством юмора.

Как полагают психологи, юмор невозможен без интеллекта и высокого уровня сопереживания. Все это "вылезает" не просто в сексе, а уже на этапе предварительных ласк.Достаточный уровень смекалки и не позволит мужчине упустить момент возбуждения дамы, а эмпатия поможет организовать секс именно так, как будет ей приятно.

Ну и в целом, юморные мужчины склонны думать не только о своем удовольствии, но и разряжать обстановку, делая ее более комфортной с психологической точки зрения.

Напомним, ранее эксперты рассказали, почему женщины имитируют оргазм, а эксперты рассказали, какие секс-позы наверняка увенчается оргазмом.