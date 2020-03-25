Как подсчитать настоящее число больных коронавирусом в Украине: инфекционист раскрыл формулу

Количество больных коронавирусом в стране можно подсчитать по формуле, сообщил инфекционист / Reuters

Стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов сообщил, что количество людей, которые подхватили коронавирус в Украине, можно узнать, если известно число жертв вируса.

Есть математические модели, где на примере эпидемических процессов других государств выведено, что один случай смерти от вируса равен наличию в обществе 800 зараженных людей, рассказал эксперт в интервью Главреду.

Собеседник отметил, что сейчас в украинском государстве зафиксированы три смерти от коронавируса, таким образом, чтобы узнать количество инфицированных, нужно умножить эту цифру на 800 и станет понятно, какая часть эпидемии пока невидима.

"…Каждый из этих людей запускает свой эпидемический процесс, заражая от двух человек до тысяч (так называемые "суперраспространители")", – добавил Аристов.

По его мнению, относительно продолжительности эпидемии коронавируса стоит ориентироваться на модели Imperial College в Лондоне, согласно которым, скорее всего, эпидемия продлится до весны 2021 года и переболеет 70% населения страны.

Читайте такжеПродление карантина в Украине: прогнозы чиновников, экспертов и инсайды"Нужно ли держать карантин все это время? Да – если у нас и дальше будет отсутствовать инфраструктура национальной безопасности и система противоэпидемической защиты…", – подчеркнул стратег.

Напомним, новый коронавирус зафиксировали в китайском городе Ухань, а потом он распространился по Земле. Во Всемирной организации здравоохранения объявили пандемию коронавируса, в ряде стран, в частности и в Украине, введен карантин.

Педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский спрогнозировал, что пандемия коронавируса прекратится после того, как заболеют до 80% населения нашей планеты, а эффективная вакцина может появиться через полтора года.