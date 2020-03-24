В ВОЗ назвали новый возможный эпицентр убийственного коронавируса

Новым эпицентром коронавируса могут стать США, сообщили в ВОЗ / Reuters

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что США могут стать новым эпицентром смертоносного китайского коронавируса.

В Штатах усиливается вспышка вируса, приводит слова спикера ВОЗ Reuters.

По сведениям организации, 85% случаев заражения коронавирусом, зафиксированных на протяжении прошедших суток, приходятся на ЕС и США, из них 40% – на американской территории.

"Сейчас мы наблюдаем очень значительное ускорение случаев (заражения вирусом – Ред.) в США. Там очень большая вспышка и вспышка, которая усиливается. Поэтому у них есть такой потенциал (стать эпицентром коронавируса – Ред.)", – поделилась Харрис.

Напомним, новый коронавирус зафиксировали в китайском городе Ухань, и именно этот город сначала был эпицентром "заразы". Позже вирус распространился по миру, новым эпицентром стала Италия.

В ВОЗ объявили пандемию коронавируса. Вирус подхватили сотни тысяч человек, более 16 тысяч инфицированных – скончались.