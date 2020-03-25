Пик эпидемии коронавируса: инфекционист рассказал о серьезной проблеме Украины

В случае пика эпидемии коронавируса в Украине может быть такая же ситуация, как в Италии, предупредил инфекционист / УНИАН

В Украине во время пика эпидемии китайского коронавируса может потребоваться 64 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а в стране нашли около 4 тысяч, то есть только 6,5% от того количества, которое может потребоваться.

В нашей стране может быть такая же ситуация, как в Италии, где приносят двух людей, а есть, в лучшем случае, только один аппарат ИВЛ, и врачи будут вынуждены предоставлять его тому, кто сможет прожить дольше, рассказал стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов в интервью Главреду.

Собеседник отметил, что в Украине распространены устаревшие аппараты ИВЛ, а их функционала недостаточно при остром респираторном дистресс-синдроме.

"Реанимация – это самое дорогое звено системы здравоохранения, так как там высокотехнологичное оборудование и современные лекарства. И в Украине реанимация тоже не в лучшем состоянии", – отметил эксперт.

Аристов добавил, что в инфекционных больницах находятся, по оценкам, где-то 600 аппаратов ИВЛ.

"…но там еще вопрос, исправны ли они, потому что там нет технических паспортов и еще есть 3 300 аппаратов в других больницах. То есть, около 4 тысяч. Мы рассчитали потребность во время пика эпидемии – нужно 64 000 таких аппаратов. То есть у нас есть только 6,5% от того, что нам может потребоваться…", – сообщил инфекционист.

Стратег подчеркнул, что большинство из имеющихся аппаратов – довольно примитивные устройства и подходят для непродолжительной ИВЛ у пациентов без легочной патологии.

"А тут (при коронавирусе – Ред.) человека нужно поддерживать неделями (на аппарате – Ред.), потому что его собственные легкие поражены болезнью. Поэтому на самом деле из тех 4 тысяч, скорее всего, около двух третей не смогут быть эффективными, и люди на них будут умирать (или они пойдут для легких случаев)", – полагает собеседник.

Читайте такжеКак подсчитать настоящее число больных коронавирусом в Украине: инфекционист раскрыл формулуИнфекционист добавил, что современные аппараты ИВЛ имеют много интеллектуальных режимов с тщательным контролем параметров и автоматизацией некоторых маневров, и это повышает эффективность лечения.

"…у мировых фабрик прямой государственный контракт от США. Производитель обеспечивает (аппаратами ИВЛ – Ред.) сначала внутренний рынок, затем американский, а уже потом – украинский", – заявил стратег.

Напомним, коронавирус нового типа обнаружили в Китае, эпицентром заболевания был город Ухань. Позже вирус распространился по миру, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Потом новым эпицентром "заразы" стала Италия.

По состоянию на утро 25 марта в мире "заразу" подхватили более 385 тысяч человек, выздоровели 100 тысяч инфицированных, а скончались свыше 17 тысяч человек.

Коронавирус в Украине подтвержден у 113 человек, скончались четверо больных.