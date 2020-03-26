Эксперты рассказали, как бороться со стрессом при помощи секса

Секс - отличное средство для борьбы со стрессом / Семь сестер

Ситуация в стране и мире сейчас никак не располагает к спокойной жизни. А когда паре с трудом удается расслабиться, сразу начинает страдать их сексуальная жизнь.

Такое сообщение опубликовали эксперты портала Cosmo и дали несколько соответствующих рекомендаций. Сперва паре нужно выяснить, действительно ли ей нужен сейчас секс - либо же на него не осталось никаких ресурсов.

Дело в том, что секс (в отличие от мастурбации, например) всегда требует отдачи - бесед, объятий и т.д. Эксперты рекомендуют по душами поговорить с партнером /-шей о том, чтобы убрать ненужное.

Рассказать, что есть желание секса, но нет сил обсуждать интим до или после. Это вполне нормально — озвучивать свои проблемы и пытаться решить их вместе.Если оба партнера четко понимают, что лучше сейчас вовсе обходиться без секса, — то все нормально. Секс никуда не денется - это же пресловутый "автобус, который уехал без нас".

Напомним, ранее психолог рассказала, чем опасен секс для женщин возраста "немного за 30". До этого психолог поведала, без чего не бывает хорошего секса.