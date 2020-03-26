Психолог рассказал, полезен ли супружеский секс во время карантина

Секс - хороший способ провести время в карантине / Псай Технолоджи

Поскольку секс - едва ли не самый эффективный способ снять напряжение и отвлечься от тревожных мыслей, то именно его нужно практиковать супругам во время карантина из-за китайского коронавируса.

Такого мнения придерживается семейный психолог Анна Громова, сообщает портал Факты.Она также посоветовала супругам уделить побольше времени на самоорганизацию и составить детальный план действий на время действия карантина.

"Стоит помнить, что самоорганизация — важный инструмент для любых кризисных моментов. Составьте детальный план действий, включая образование, работу, режим питания и сна в домашних условиях. Не забудьте согласовать этот список с близкими людьми и внести их поправки и пожелания", – рассказала Громова.

Психолог также убеждена, что без секса уединения с изоляцией выносить супругам куда сложнее.

"Секс – это один из самых действенных способов расслабиться и отвлечься от грустных мыслей. Почему бы не внести разнообразие в эту сферу вашей жизни?" – подытожила она.

Напомним, ранее медик рассказал, возможно ли заражение коронавирусом через секс. До этого авторитетный врач и телеведущий Евгений Комаровский дал рекомендацию по поводу того, как не подхватить коронавирус во время секса.