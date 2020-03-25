Точно всем хана: коронавирус передается неожиданным путем

Продление карантина не спасет – COVID-19 передается неожиданным путем / Фото pixabay.com

Карантин в Украине продлили – но это вряд ли нейтрализует эпидемию. Нидерландский Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды RIVM обнаружил коронавирус COVID-19 в сточных водах.

"У некоторых пациентов с COVID-19 вирус есть и в стуле, который попадает в канализацию через туалеты", – пишет нидерландское издание AD.nl.

Наличие вируса подтверждено в пробах сточных вод Тильбурга, Амстердама и очистных сооружениях Loon op Zand.

На новость обратил внимание руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

Читайте такжеЧрезвычайная ситуация в Украине: что нужно знать и чем отличается от ЧП"В общем, зараженные COVID-19 с помощью туалетов заражают окружающую среду. Так что по ходу получается, что мало находиться в карантине, но это еще и должен быть абсолютно автономный карантин", – отметил Романенко.

И добавил: "Интересно, что покажет анализ стоков на Бортнической станции в Киеве".

Напомним, еще в начале февраля 2020 ученые предупреждали, что передача коронавируса через фекалии затруднит борьбу с его распространением, тем более в больницах.

Позднее ученые подтвердили еще один способ передачи убийственного коронавируса. Коронавирус нового типа остается в фекалиях больных, поэтому может переноситься потоками воздуха на большие расстояния. Таким образом, люди могут заразиться китайским коронавирусом даже не контактируя с зараженными пациентами.