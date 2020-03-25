Противовирусный напиток: какая ягода повышает иммунитет

Клюква способна помочь человеку в борьбе с вирусами / Фото: Instagram/ asyasiam

В период жуткой пандемии коронавируса очень важно знать о полезных свойствах чудо-ягоды - клюквы.

Как известно, ее сок богат витамином C и полезными микроэлементами, помогающими организму бороться с болезнями. А сахар, которым частенько "компенсируют" слишком кислую ягоду, бодрит и поднимает настроение - что тоже бывает нелишним при простуде. Но на этом полезные свойства клюквы не заканчиваются.

Как выяснили американские ученые, в плодах клюквы содержаться полифенолы, которые повышают иммунитет. Так, исследователи в течении 10 недель наблюдали за добровольцами, которых разделили на две группы.

Первой ежедневно давали 500 мл клюквенного сока

Второй - подкрашенную воду, плацебо.

Результаты эксперимента показали, что у людей из первой группы иммунные клетки оказались активнее в 5 раз, по сравнению со второй группой.

Известно, что клюква богата на витамины группы В (В1, В2, В6), С, Е, а также на бета-каротин и минералы: калий, кальций, магний, фосфор, железо и флавоноиды, которые действуют как сильные антиоксиданты.

Клюквенный сок помогает при воспалении легких, часто вызываемых вирусом гриппа. Активные ингредиенты, содержащиеся в ягоде, помогают предотвратить прилипание вируса к клеткам и, таким образом, предотвратить развитие болезни.