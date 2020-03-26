Свалит с ног – как помочь себе при магнитных бурях конца марта

Магнитная буря 27-29 марта 2020 придушит сосуды – что делать / 1zoom.ru

Прогноз магнитных бурь на март 2020 был переменчивым: даты бурь сдвигались, их интенсивность в итоге оказывалась ниже, чем планировалось изначально – но вот последняя магнитная буря в марте 2020 решила отыграться за весь месяц разом.

Магнитная буря 27 марта 2020 станет самой сильной за последние пару месяцев. NASA уже оценила ее в 4 балла. Планетарный индекс Земли рванет за сутки с привычных людям 5 – сразу до 12.

Затихать буря будет постепенно: магнитная буря 28 марта 2020 уже будет слабой (3 балла при планетарном индексе 10), а магнитная буря 29 марта 2020 еще слабее (3 балла при планетарном индексе 8).

Читайте такжеНе забыть и не перепутать – когда переводят часы в УкраинеСонливость и вялость метеозависимые люди могли ощутить уже сегодня. По мере нарастания солнечной активности апатия и проблемы со сном будут только нарастать. Ситуацию усугубит еще и перевод часов на летнее время в эти выходные – как раз в ночь с 28 на 29 марта.

Также возможны перепады настроения и расстройства здоровья (в первую очередь – обострение хронических заболеваний).

Прогноз магнитных бурь на март 2020

Чтобы помочь себе при магнитных бурях и свести негативные последствия от них к минимуму – стоит ложиться спать пораньше, есть меньше жирного (это дополнительная нагрузка на сосуды, которые и так страдают в этот период), пить побольше воды и почаще проветривать помещения.

Отлично помогает при магнитных бурях и чай с мятой. А вот алкоголь и кофе из рациона лучше исключить. Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

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